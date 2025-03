Após uma já consideravelmente longa para compromissos de seleções, regressa o futebol de clubes. Na Premier League, o Manchester United de Ruben Amorim defronta o Nottingham Forest de Nuno Espírito Santo em duelo para a trigésima jornada da competição.

Na véspera, nesta segunda-feira, foi Ruben Amorim o primeiro a fazer a antevisão ao jogo. O treinador português deixou elogios ao compatriota.

«Antes de mais, não estou surpreendido [com a boa época do Forest]. Porque conheço o trabalho que o Nuno fez em Portugal, em Espanha, sei que esteve muito bem aqui no Wolves. Foi para o Tottenham, começou muito bem e as coisas acontecem», começou por dizer.

«Sei que é um treinador de topo e isso sente-se na equipa - o ambiente que têm, quando se vê a sua equipa jogar, vê-se a energia. Eles estão muito felizes, têm mobilidade. Não estou surpreendido», reforçou. O Nottingham Forest está em terceiro posto da tabela, em zona de acesso à Champions.

Amorim anunciou o regresso dos de Harry Maguire e Leny Yoro para as suas escolhas após terem recuperado de lesão. Para o que resta da época, Amorim promete:

«Pode dizer-se que estou muito confiante. Sinto que os jogadores estão mais confiantes, a energia é diferente. Mas também sei que isso pode mudar com os resultados», afirmou.

O Nottingham Forest recebe o Manchester United no City Ground pelas 20 horas desta terça-feira.