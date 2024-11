O Manchester United publicou, esta terça-feira, uma reportagem sobre o primeiro dia de Ruben Amorim em Carrington.

O treinador português chegou ao centro de treinos dos «red devils» quando passavam 13 minutos das 14 horas de segunda-feira, foi recebido pelos dirigentes do clube e começou bem ao seu estilo, com uma piada sobre o tempo em Manchester.

De seguida, Amorim cumprimentou todo o staff do clube, um gesto que impressionou a equipa de comunicação, assim como os outros elementos.

Além de percorrer os corredores e salas de Carrington, Amorim conheceu os jogadores e teve breves reuniões, naturais nesta fase de adaptação.

«Se ele conseguir lidar com as exigências de comandar o United, assim como todos os outros desafios que superou até agora na sua brilhante carreira, talvez possamos olhar para trás, para este dia frio, fresco e ensolarado em Carrington, e maravilhar-nos. Essa é a esperança. Mas há muito trabalho a ser feito primeiro. Boa sorte, Ruben, e venha Ipswich», terminam os «red devils», numa alusão ao próximo jogo do Manchester United.

Refira-se que o treinador português ainda aguarda pelo visto de trabalho para colocar mãos à obra no novo desafio.