Ruben Amorim esteve à conversa com Rio Ferdinand, ex-futebolista do Manchester United, numa entrevista à TNT Sports, e assumiu que está a ser difícil lidar com tantas derrotas.

«Se me dissesses, no início, que iria apenas ganhar quatro jogos em 14, eu não acreditaria. Diria que eras maluco. Para mim, essa é a parte mais complicada. Não é apenas por isso [estar habituado a ganhar]. É o teu orgulho enquanto treinador, não importa o contexto. Estás no Manchester United e perdes nove jogos na Premier League. Quando chegas a este momento, às vezes é muito difícil dar a volta. Eu esperava dias difíceis, mas nada assim», afirmou o treinador português.

Quando questionado sobre o que costuma fazer para relaxar, Amorim respondeu que era difícil fazê-lo. «Nestes dias é muito difícil relaxar, mas é apenas família. Ir para casa, encontrar um bom sítio para viver. Gosto de viver em Manchester, a minha família adaptou-se muito bem, até mesmo ao tempo. Os resultados são a pior coisa. Mas é apenas desfrutar com a família. Em casa não sou o Ruben treinador, sou o pai e tenho um trabalho para fazer em casa. Eles [família] não querem saber se ganho ou perco. O meu filho mais velho está sempre a dizer que em Portugal ganhávamos sempre, mas aqui…», disse.

Relativamente ao apoio dos adeptos, o técnico dos Red Devils referiu estar surpreendido e agradeceu. «É muito difícil dizer-lhes alguma coisa. Eu prefiro tentar dar tudo para mudar os resultados e as exibições. Nunca vi nada assim. A forma como se comportam comigo e com os jogadores, nos jogos em casa ou fora. São incríveis.»

«Estou a fazer tudo o que sei e continuamos a perder, o que é muito difícil. Eu demorei muito tempo para escolher um clube para deixar o Sporting e escolhi este clube. Depois de todo este trabalho, de falhar, falhar e falhar é muito difícil. Estou a dar tudo para mudar as coisas, mas às vezes o teu melhor não é suficiente. Esperamos que consigamos mudar as coisas já neste jogo [contra o Everton]», concluiu.