Amorim: «Estou orgulhoso do jogo que fizemos»
Treinador do Manchester United considera que os jogadores dos Red Devils fizeram por merecer outro resultado diante do Arsenal
Apesar da derrota com o Arsenal no arranque da Premier League, Ruben Amorim mostrou-se feliz pela atuação do Manchester United no jogo deste domingo. «Estou muito orgulhoso dos jogadores. Foram bravos em tudo o que fizeram durante o jogo. Parabéns pelo desempenho. Mereciam um resultado diferentes e agora precisamos de começar a pensar no próximo jogo», afirmou no rescaldo do jogo em declarações à Sky Sports.
Amorim identificou ainda onde viu a equipa melhor do que na época passada. «Fomos mais agressivos, estivemos sempre envolvidos nos duelos e pressionámos alto. Tivemos qualidade com bola e mesmo quando houve algum barulho continuámos a jogar da nossa maneira.»
«Estou orgulhoso do jogo que fizemos. Perdemos e temos coisas que precisamos de trabalhar. Precisamos de ganhar jogos, mas este jogo foi completamente diferente da época passada», completou o treinador do Manchester United.