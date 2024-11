Corria o ano de 2018 quando Ruben Amorim, nessa altura futebolista retirado há dois anos, tentava iniciar um novo ciclo na carreira. No âmbito do curso de treinador que frequentou na Faculdade de Motricidade Humana, Amorim estagiou no Manchester United durante uma semana com José Mourinho.

Seis anos depois, é apontado como novo treinador principal do clube. Questionado pela imprensa inglesa se já falou com o técnico, Amorim admitiu que não, devido à agenda preenchida dos dois. Mas revelou o seu maior ensinamento.

«O maior impacto foi a forma como ele me tratou. Mostrou que se pode ganhar tudo e ser uma pessoa completamente diferente do que as pessoas pensam. Foi um treinador que nos abriu as portas a todos e foi especial na sua época. Quando apareceu, sabíamos que as equipas deles iam ganhar. Isso é marcante para nós enquanto portugueses, começámos a acreditar mais em nós», revelou nesta segunda-feira, em conferência de imprensa.

«O Manchester United foi o único clube onde fiz estágio, foi marcante mas não saí de lá a pensar que um dia queria voltar. A vida dá muitas voltas. Estava escrito, talvez, mas é muito engraçado voltar ao único clube onde estagiei como treinador principal», afirmou.

Além de Mourinho, Ruben Amorim olha também para outros grandes treinadores para aprender. O Maisfutebol perguntou o que retira do próximo adversário, Pep Guardiola, e Amorim citou mais agumas inspirações.

«Retiro muita coisa de Guardiola, De Zerbi, Jorge Jesus. Vejo muito futebol de todos os lugares, inspiro-me em todo o lado. Não há apenas uma pessoa, olho para todos e há sempre ideias que podemos aproveitar», admitiu.