Ruben Amorim já completou um ano ao serviço do Manchester United e confessa que aquilo que passou desde a saída do Sporting foi «duro», mas garante que está ainda mais preparado para o futuro.

«A coisa mais importante é que aprendi muito e, por vezes, pensamos que, quando somos muito jovens e viemos de só vencer e tens resultados diferentes, formas distintas das pessoas verem o teu trabalho, o que estás a fazer, às vezes é difícil, mas aprendes muito com estas coisas. Sinto que sou um treinador melhor agora. Estou pronto para o futuro. Estou pronto para o presente. Foi uma caminhada muito dura, mas agora consigo ver que era necessária e acho que estamos num lugar melhor por causa disso», disse o treinador português, numa entrevista à Stan Sport Football.

O treinador português garante que «a situação é a mesma», apesar dos bons resultados recentes da equipa.

«A situação é a mesma. Claro que os resultados têm sido diferentes e estamos a jogar melhor, mas estamos a jogar melhor porque temos mais confiança. E isso começa com bons resultados. Por exemplo, frente ao Liverpool. Se olharmos para o jogo, tivemos alguma sorte, mas isso mudou o ímpeto para nós. Fizemos uma pré-época muito boa, começámos a temporada muito bem diante do Arsenal e, depois, tivemos os nossos altos e baixos até este ponto. Era o que estava à espera, não é nada de novo. Não é uma surpresa para mim que estejamos a melhorar, mas posso partilhar que o meu sentimento depois do jogo com o Tottenham, ao voltar a Carrington, era de frustração, de que estamos longe da perfeição e de ser aquela equipa que pode ganhar qualquer jogo», vincou o técnico, que insiste em desvalorizar o tema dos três centrais.

«Temos muito a fazer, mas também tenho a sensação daquilo que venho a dizer há vários meses, que a formação não é o problema. A formação é o início de algo, depois vêm as dinâmicas, a confiança, a forma como jogamos, o quão competitivos nós somos. Se virmos os jogos em que tivemos dificuldades nesta época, não foi por causa do sistema tático. Foi por causa da falta de intensidade e temos de ser perfeitos para vencer muitos jogos nesta Liga», afirmou.

«A entrevista de Sir Jim Ratcliffe foi muito importante para a equipa»

Amorim considera que treinar o United «é uma grande responsabilidade», mas sente-se um «sortudo». O treinador dos «red devils» também valorizou o momento em que foi defendido publicamente pelo proprietário, Sir Jim Ratcliffe, que serviu para acalmar o ruído em torno do clube.

«É sempre muito importante, mas é mais ainda para os adeptos, para que eles percebam que temos um caminho claro e que faremos tudo para continuar nesse caminho. Para mim, sendo muito honesto, não muda muito. Não estou preocupado se vou perder o meu emprego, sempre o disse, por isso, é algo bom de se ouvir, mas não muda nada na minha maneira de tomar decisões. Sei o caminho que tenho de seguir. Quando o Jim deu aquela entrevista, as coisas acalmaram bastante à volta do clube. O barulho em redor do clube mudou completamente. Isso foi muito importante para a equipa, e se é importante para a equipa, é importante para mim. Essas palavras tiveram um grande impacto, não na maneira como faço as coisas, mas na forma como as pessoas veem o que estamos a fazer», disse.

Questionado sobre a aposta em jovens da formação, Amorim elencou alguns aspetos essenciais na hora de lançar um jogador.

«Em primeiro lugar, é uma honra jogar pelo Manchester United e, às vezes, alguns miúdos tomam isso como garantido. Depois, é preciso ter em conta o aspeto físico para jogar na Premier League. Depois, é preciso ajudar os jovens a gerir a atenção da comunicação social. É preciso ter muito cuidado quando um jovem jogador disputa um jogo para não criar expectativas em demasia. Isso foi um problema no passado. Por fim, talento e ética de trabalho. É isso que procuramos nos nossos jogadores», rematou.