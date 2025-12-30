Após o empate com o Wolverhampton (1-1), Ruben Amorim admitiu que o Manchester United não esteve ao nível exigido e apontou à «falta de criatividade» e de «conexões» como fatores-chave para o mau resultado.

«Tivemos dificuldades durante todo o jogo. Tivemos falta de criatividade, mas já sabíamos que seria um jogo diferente do Newcastle. Tivemos uma energia diferente durante o jogo. Olhando para os 90 minutos, tivemos as nossas chances, mas a fluidez ofensiva não esteve lá. Há falta de conexões neste momento», admitiu o treinador português, aos microfones da Sky Sports.

«Jogo completamente diferente do último. Tínhamos mais homens atrás da bola e, quando assim é, tens de trabalhar mais para criar mais, tens de ter imaginação e jogar o jogo de uma forma diferente. Faltou isso hoje», prosseguiu.

«Os jogadores tentaram. Não jogámos bem. Quando não jogas bem com a bola, tens dificuldades sem ela. Precisamos de recuperar e ir para o próximo», acrescentou.

Amorim também esclareceu a substituição de Joshua Zirkzee ao intervalo, isto depois de o neerlandês ter apontado o golo dos «red devils» na primeira parte.

«Estávamos a correr para ganhar a bola. Estávamos a ter dificuldades com os médios deles e, às vezes, dá para atacar melhor com menos avançados», vincou.

«Este jogo acabou, não se pode mudar o resultado deste, mas pode-se seguir em frente e ir para o próximo», concluiu o técnico luso.