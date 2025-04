Ruben Amorim está satisfeito com os progressos do Manchester United, embora entenda que os «red devils» ainda têm muito caminho pela frente para chegarem ao ponto que pretende.

«Estamos mais fluidos, conseguem ver mais disso. Conseguem ver que conseguimos manter a bola e criamos mais chances. Conseguem ver que os jogadores entendem a posição muito bem. Conseguem ver os laterais mais ofensivos, com mais coragem, mais bravura no último terço, o [Patrick] Dorgu e o [Diogo] Dalot estão a finalizar as jogadas. Estamos a controlar melhor essas coisas, as transições com os três defesas. Os pequenos detalhes às vezes são difíceis de ver, mas eu vejo os jogos umas três vezes, consigo ver o treino e consigo entender que eles estão a melhorar», disse o treinador português, em entrevista à Sky Sports.

Amorim abordou ainda o mercado de transferências de verão, que considerou «crucial» para o planeamento do emblema de Manchester. «Acho que é crucial. Estamos a tentar fazer tudo o mais rápido possível. Se olharmos para o calendário das equipas, não vamos ter o Mundial de Clubes, isso significa que teremos uma pré-época. Nos próximos anos, teremos o Mundial e, depois, um Europeu. Esta janela será enorme para trabalhar na nossa base.»

«Está claro para todos aqui que será crucial e temos de aproveitar isso. Não teremos uma próxima pré-época. Não será assim. Precisamos fazer tudo o mais rápido possível para estarmos preparados para ter todos para a pré-época começar depois de uma temporada como essa», vincou.

«Precisamos de mostrar algo. Isto nem é tema de debate. Não quero essa conversa de que precisamos de muito tempo. Precisamos de tempo, talvez para ganhar a liga, mas precisamos de melhorar muito depois desta temporada», afirmou ainda.

O treinador português não quis revelar que tipo de jogadores quer contratar no verão, mas garantiu que o clube tem uma estratégia pensada e não vai apenas «gastar dinheiro».

«Não vou falar sobre isso agora porque tenho os meus jogadores e sei que eles estão a ouvir. Só quero melhorar os meus jogadores porque muitas das qualidades estão lá, e tenho de ajudá-los a serem melhores. Mas, claro, tenho uma maneira de jogar que é diferente do antigo treinador, por isso, preciso de escolher algumas características que não temos na equipa», assumiu.

«Quando falo sobre recrutamento, não são apenas os grandes nomes e gastar muito dinheiro. Às vezes, é o jogador que tem 17 anos, que está noutro clube de topo e terminou o contrato e podemos usar a marca Manchester United para trazer esse rapaz. Às vezes, o recrutamento significa prestar atenção a esses miúdos que têm muito talento, mas não têm espaço em clubes diferentes para tentar trazê-los para cá. E a formação, estamos a melhorar isso. Temos alguns jogadores com qualidade lá, não se trata de recrutamento, mas é realmente importante para nós. Está tudo conectado», sublinhou.

Amorim voltou a garantir que acredita na possibilidade de vencer a Liga inglesa, uma pressão que quer colocar em si mesmo.

«Não posso passar muito tempo a meio do caminho. Conheço-me, não vou lidar com esse tipo de vida. Acho que no futuro podemos ganhar a Premier League. Não sei quando, vai levar tempo - podem ver como está o clube neste momento - mas quero colocar essa pressão em mim mesmo porque não vou ficar no meio do caminho e tentar usar desculpas. Não está em mim. E sei que não vou lidar com esse tipo de vida», concluiu.