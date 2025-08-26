O Manchester United vai jogar a meio desta semana, algo que raramente irá acontecer ao longo da temporada, porque os «red devils» falharam o acesso às competições europeias. Ruben Amorim, de resto, considera que a equipa não estava preparada para jogar de três em três dias.

«Temos três jogos esta semana. Temos jogadores de qualidade e precisamos de fazer rotação para tentar vencer todos os jogos», começou por dizer o treinador português, na antevisão ao jogo com o Grimsby Twon, a contar para a Taça da Liga inglesa.

«É algo normal que acontece noutros clubes. Acho que não estávamos preparados para jogar na Europa. É a minha opinião. Para termos jogos fortes na Liga dos Campeões e depois jogar na Premier League, precisamos de tempo para nos desenvolvermos como equipa. Precisamos de tempo para nos prepararmos para cada jogo. Os jogos são muito competitivos. Precisamos de tempo para construir a base e, no futuro, seguir em frente. Chegaremos a um momento em que precisaremos ter a Europa para que todos possam jogar», acrescentou.

Amorim foi ainda questionado acerca da possível saída de Rasmus Hojlund para o Nápoles, mas garantiu que «todos os jogadores estão disponíveis».