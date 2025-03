Ruben Amorim confia que o Manchester United está no caminho certo para o sucesso. O treinador português entende que as decisões da estrutura dos «red devils» nem sempre são populares, mas encaixam no plano para o futuro.

«Vejo um caminho claro e vejo isso também por parte da direção. Estão a fazer mudanças difíceis, que não são populares, mas estão a fazê-las porque têm uma visão. Isso é claro», disse o treinador português, em conferência de imprensa, antes do jogo da Taça de Inglaterra com o Fulham.

«Mas, no futuro, temos de mostrar alguns resultados, porque podemos fazer muitas mudanças, mas se não tivermos resultados, as pessoas não se sentem confiantes nem felizes», acrescentou.

Em 23 jogos no Manchester United, Amorim tem apenas dez vitórias e, apesar de se sentir um treinador «mais completo», não concorda que seja «melhor» treinador.

«É difícil dizer, porque não estou a ganhar jogos e, por vezes, não me sinto um treinador melhor. Em três meses aqui, vivi certas coisas que me tornaram um treinador mais completo, porque às vezes é preciso perder e estar numa situação pobre para crescer. E senti isso durante estes três meses. Não vou morrer se perder três jogos seguidos, isso é algo que aprendi aqui, e consigo lidar com isso e manter a energia. Estou a aprender muito sobre mim, mas prefiro ganhar jogos, isso é claro. Estamos a sobreviver e a fazer de tudo. Hoje é muito difícil, mas isto vai ajudar-nos no futuro», vincou.

Amorim também reconheceu que o plantel vai sofrer várias mudanças no final da temporada e encarou com naturalidade as entradas e saídas de jogadores no verão.

«Podemos falar sobre isso no final [da época], porque ainda temos muitos jogos para jogar. Não é uma situação difícil, porque toda a gente compreende que, no futebol, às vezes, fica-se, outras vezes tem de se seguir em frente. Para mim é fácil [explicar isso aos jogadores]. Se souber explicar, posso fazê-lo e gosto de o fazer porque quero ser claro. Também gosto de usar a experiência de quando era jogador. Quando se é honesto com alguém, no início é difícil, mas depois eles compreendem. Por isso, sou bastante honesto com os meus jogadores. Eles já sabem que, por vezes, têm de seguir em frente no final da época», rematou.