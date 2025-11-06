O treinador do Manchester United, Ruben Amorim, respondeu esta quinta-feira, quando questionado sobre as palavras do compatriota e ex-jogador do clube inglês, Cristiano Ronaldo, que é preciso focar no futuro e que o trabalho dos «red devils» está a ser melhorado.

«Ele está a fazer o melhor que pode, mas milagres? Milagres é em Fátima. Não vai fazer milagres», disse Ronaldo, esta semana, em entrevista ao jornalista Piers Morgan.

Ora, Amorim não fugiu às declarações de Ronaldo e respondeu. «Ele sabe e ele tem um enorme impacto em tudo o que diz. Temos de focar-nos é no futuro. Nós sabemos que, como clube, cometemos muitos erros no passado e estamos a tentar mudar isso», afirmou Amorim, na conferência de imprensa de antevisão à visita ao Tottenham, marcada para sábado, em jogo da 11.ª jornada da Premier League inglesa (12h30).

«Vamos focar-nos não no que aconteceu, mas focar no que estamos a fazer agora e estamos a fazer isso. Estamos a mudar muitas coisas na estrutura, na forma como fazemos as coisas e como queremos que os jogadores se comportem. Estamos a melhorar, por isso vamos focar na forma como estamos a fazer as coisas, vamos continuar e esquecer um bocadinho o passado», disse ainda Amorim.

«O Manchester United não vai ganhar a Liga inglesa, isso é seguro, porque tem muitos pontos de atraso. Pode ganhar, mas não acredito nisso. O Arsenal, sim, pode ser campeão», dissera ainda Ronaldo.

Com dez jornadas realizadas, o Manchester United ocupa o oitavo lugar, com 17 pontos, os mesmos do Tottenham e do Chelsea, sexto e sétimo, respetivamente. Logo acima estão Liverpool, Sunderland e Bournemouth (todos com 18) e, em segundo lugar, o Manchester City, com 19. O Arsenal é líder, com 25.