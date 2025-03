Ruben Amorim respondeu a Wayne Rooney, lenda do Manchester United que acusou o português de ser «ingénuo», por acreditar que os «red devils» podem vencer a Premier League.

«É muito difícil entrar durante a temporada e não ter a pré-época para implementar os seus planos com a equipa. Ele tem de olhar para o futuro e como eles podem, primeiro, competir para subir um pouco mais na tabela, acho que esse é o próximo passo para eles. Acho que é um pouco ingénuo dizer “queremos ganhar a Premier League”. Porque, onde eles estão agora… estão muito longe disso», disse Rooney na BBC, em alusão ao 14.º lugar do United.

Ora, na conferência de imprensa após a eliminação da Taça de Inglaterra aos pés do Fulham, Amorim respondeu.

«Não, esse é o objetivo. Ser ingénuo é pensar que vamos [ganhar o título] nesta temporada ou seremos os favoritos na próxima temporada. Neste momento todos sabem de tudo. Sei que é muito fácil. Fui comentador quando terminei a minha carreira. Sei que é muito fácil», começou por dizer o técnico luso.

«O nosso objetivo é vencer a Premier League. Talvez não seja comigo, mas o nosso objetivo como clube, como estrutura, é vencer a Premier League, como fizemos no passado com todas as grandes glórias e lendas deste clube. Queremos fazer melhor e sabemos que estamos num momento difícil. Não sou ingénuo. É por isso que estou aqui a treinar o Manchester United aos 40 anos», rematou.