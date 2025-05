O futuro de Ruben Amorim no Manchester United voltou a ser colocado em cima da mesa após a derrota na final da Liga Europa com o Tottenham. Questionado sobre o assunto em conferência de imprensa, Amorim garantiu que não vai exigir qualquer compensação financeira caso seja despedido.

«Neste momento difícil, não vou estar aqui a defender-me. Não é o meu estilo, não o vou fazer», afirmou.

«Estou sempre aberto a tudo. Se a direção e os adeptos sentirem que eu não sou a pessoa certa, eu saio no dia seguinte, sem nenhuma conversa sobre qualquer indemnização. Mas não vou desistir. Estou muito confiante no meu trabalho. Como podem ver, não vou mudar nada na forma como vejo as coisas.»

Amorim considerou que os «red devils» foram «a melhor equipa» e os jogadores «tentaram de tudo para vencer». O treinador português garantiu que mantém a confiança na equipa e que «o problema não é apenas um jogador».

«Houve dias em que eu disse que fomos realmente maus. Hoje não foi assim. Não fomos perfeitos, precisamos de melhorar, mas sou sempre honesto convosco», frisou.

«Temos dois planos para o mercado. Precisamos de entender que é difícil não estar na Liga dos Campeões, mas precisamos de usar o outro lado. Temos mais tempo para trabalhar durante a semana e melhorar na Premier League. Esse será o nosso foco», explicou.