O Sporting somou os primeiros 33 pontos de 82 que serviram para carimbar o título de campeão ainda com Ruben Amorim, mas o antigo treinador dos leões atribui o mérito da conquista a Rui Borges.

«Obviamente que é um ciclo que se fecha, acho que é importante para toda a gente. No fim, acabou por correr tudo bem e, se ganharmos amanhã [quarta-feira, na final da Liga Europa], correu tudo mesmo muito bem para toda a gente. Isso é o principal. Mas foi um ciclo que se fechou e acho que o Sporting foi um justo vencedor e o Rui Borges é um justo campeão», disse o treinador do Manchester United, em entrevista à Sport TV.

Amorim projetou a final da Liga Europa com o Tottenham, um jogo que considera ainda mais importante para os «red devils» do que para os «spurs», devido à «grandeza do clube» de Manchester, mas também porque a vitória dá acesso à Liga dos Campeões na próxima época.

Apesar de ter participado numa final enquanto jogador, ao serviço do Benfica, o técnico português aponta que a experiência dos jogadores é que pode fazer a diferença.

«É mais a experiência de jogadores como o Casemiro, que já ganhou cinco Ligas dos Campeões, o Bruno [Fernandes] já esteve numa final e é muito experiente… temos muitos jogadores com experiência e é essa experiência que nos vai valer amanhã. Interessa mais a forma como vamos entrar no jogo e como começamos e estamos concentrados. Se estivermos concentrados, conseguimos competir com qualquer equipa», salientou.

Amorim abordou também o tema dos bilhetes do staff do Manchester United. O treinador português pagou do próprio bolso para que alguns funcionários e as famílias pudessem assistir à final de Bilbau, após os cortes implementados pela direção.

«Nós estamos num momento do clube em que toda a gente sabe que tivemos de retirar muita gente e o clube tem em consideração todos os pormenores, querendo dar, mas sem querer retirar a outras pessoas. É um equilíbrio difícil. Tanto eu como os jogadores achámos que era a melhor maneira de trazer todo o staff e as suas famílias, porque eles merecem. Este clube é familiar e tem uma responsabilidade muito grande», vincou.

Manchester United e Tottenham discutem o troféu da Liga Europa esta quarta-feira, às 20h00.