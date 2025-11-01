Há precisamente um ano, Ruben Amorim era anunciado como novo treinador do Manchester United. No entanto, as negociações entre os «red devils» e o técnico começaram bem antes do primeiro dia de novembro de 2024 e a imprensa inglesa revela agora os bastidores da contratação do treinador luso.

Segundo o The Athletic, tudo começou em maio do ano passado. Durante uma reunião no Mónaco, os homens-fortes do Manchester United decidem que é necessário trocar de treinador.

A cúpula do futebol rapidamente elaborou uma lista de treinadores que jogavam em 4-3-3 e fez uma avaliação com recurso a dados estatísticos. Além disso, a estrutura dos «red devils» deu prioridade a quem tinha experiência prévia na Premier League e no lote estava um treinador português: Marco Silva. Juntamente com o técnico do Fulham, estavam Thomas Tuchel, Mauricio Pochettino, Roberto De Zerbi, Thomas Frank e Graham Potter.

Todos estes nomes foram contactados pelo United informalmente, mas Tuchel e De Zerbi estavam na «pole position» pelo cargo, que ainda era de Erik Ten Hag.

Entretanto, Jason Wilcox, diretor do futebol do clube, também sondou alguns contactos e Amorim e Thiago Motta foram-lhe sugeridos como treinadores com grande potencial no futebol europeu. Wilcox chegou a contactar o português e, de acordo com o The Athletic, considerou-o «fantástico». Contudo, o Manchester United acreditou que a Premier League seria um salto muito grande para Amorim, devido à grande turbulência interna, com várias mudanças na estrutura e as obras a decorrer em Carrington.

Tuchel encontrou-se com os dirigentes do United no Mónaco, mas, após a experiência no Bayern Munique, optou por uma pausa e não houve fumo branco. O mesmo aconteceu com De Zerbi, pois o italiano recusou os termos financeiros propostos pelos «red devils» e acabou no Marselha.

Foi aí que o Manchester United decidiu manter Ten Hag no cargo e, 16 dias após a vitória sobre o Manchester City na final da FA Cup, o clube informou o neerlandês que queria que ele ficasse.

Amorim encontrou-se com o United após jogo do Sporting

Já com Omar Berrada como CEO, a temporada começou com maus resultados e a relação de Ten Hag com o balneário estava deteriorada. Em outubro, numa altura em que vários novos funcionários já se tinham adaptado ao clube, o Manchester United decide, após várias reuniões, demitir o neerlandês e ser certeiro na contratação do próximo treinador.

O eleito, numa discussão em Barcelona, foi Ruben Amorim. Berrada ficou encarregue de negociar a contratação do técnico do Sporting, informou-se sobre a cláusula de rescisão de dez milhões de euros e, já acompanhado de toda a estrutura, incluindo Jim Ratcliffe, encontrou-se pessoalmente com o treinador, acompanhado d.

Esse encontro terá acontecido em Sevilha, após o jogo de 18 de outubro, para a Taça de Portugal, entre Sporting e Portimonense, no Algarve. Amorim apresentou-se com o seu agente e a conversa durou quase cinco horas.

O jovem treinador português deixou claro que gostava de jogar com três centrais e preferia jogadores taticamente versáteis. O The Athletic conta que Amorim «foi preciso e claro ao explicar as suas ideias» e «todos ficaram impressionados com o seu carisma, inteligência emocional e tática, além da maneira como ele disse que se comunicava com os jogadores».

Amorim encaixava na ideia de longo-prazo do United, contudo, hesitou. «Várias vezes, Amorim perguntou: "Porquê agora? Por que não no final da temporada?"».

Na semana seguinte, Berrada concluiu as negociações com o empresário, mas Amorim continuava a hesitar. Até que, a 26 de outubro, o treinador disse «sim» à proposta do gigante inglês. «Berrada enviou uma mensagem para Ratcliffe a confirmar que eles haviam conseguido o seu homem».

Ainda nada tinha sido tornado público e Ten Hag só foi despedido dois dias depois, após a derrota em casa do West Ham.

O caminho estava aberto para Amorim, mas ainda era preciso acertar detalhes com o Sporting. Berrada encontrou-se com Frederico Varandas, Francisco Zenha e Hugo Viana, que exigiram mais do que os dez milhões da cláusula para libertar o treinador. Não houve acordo nessa noite, mas, no dia seguinte, o negócio ficou verbalmente acertado. Amorim ainda defrontou o Manchester City e o Sp. Braga, porém, o destino já estava traçado e sentou-se no banco dos «red devils» pela primeira vez a 11 de novembro.

O treinador português, de resto, admitiu que, ao longo do último ano, «houve momentos» em que pensou «que talvez não estivesse destinado a acontecer», mas acredita ter tomado «a melhor decisão» da sua vida.

O Manchester United terminou a época fora dos lugares europeus, no entanto, tem recuperado fôlego no começo da nova temporada e Amorim já leva três vitórias consecutivas, que deixam a equipa no sexto lugar da Liga inglesa.