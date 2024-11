Ruben Amorim já aterrou em Inglaterra e foi diretamente para Carrington, o centro de treinos do Manchester United.

O treinador português foi recebido pelo presidente-executivo dos Red Devils Omar Berrada, pelo diretor-desportivo Dan Ashworth e pelo diretor técnico Jason Wilcox.

Para além disso, Amorim já conheceu as instalações de treinos e trabalho diário do Manchester United, tendo aproveitado também para conhecer algumas pessoas que vão trabalhar com ele todos os dias.

De resto, o clube de Manchester registou esse momento e partilhou-o nas redes sociais.