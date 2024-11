O novo treinador do Manchester United recebeu as suas insígnias da UEFA na Irlanda do Norte, em 2019, porque assim pôde tirar curso de treinador mais rapidamente. Fê-lo depois de ter deixado o Casa Pia repentinamente - foi suspenso por não ter as qualificações necessárias para treinar em Portugal.

Depois de ter tirado a Licença B em Belfast nesse mesmo ano, assumiu a equipa B do Braga. A sua carreira arrancou de forma meteórica, até chegar ao Manchester United, em cinco anos. Um dos colegas de curso de Amorim conta o que se recorda dele.

«Éramos cerca de 20 no curso. Benjani, Chris Samba, Lee Cattermole, Craig Gardner e Alex Bruce estavam entre os alunos», conta o internacional inglês Gabriel Agbonlahor, agora retirado.

«Amorim era muito apreciado, mas não o víamos depois das 20 horas, quando o curso terminava. Todas as noites íamos ao irish pub, mas ele não era assim. Estávamos lá para ter as insígnias depois de nos reformarmos, mas era muito só porque sim. Eu tinha acabado de jogar e tinha tempo livre, por isso era o tipo de coisa que se fazia - mas para ele era diferente», afirmou, ao TalkSport.

«Mesmo nessa altura, ele falava bem. Lembrava-me dele como jogador. Durante o curso, todos nós tivemos de fazer sessões de treino e as sessões dele foram boas. Fizemo-las para um grupo de rapazes de 18 anos de Belfast e eu estava nervoso. Mas o Amorim entrou e estava completamente preparado. Foi boom, boom, sessão feita», continuou o ex-Aston Villa.

«Por estar com ele, senti que tinha uma aura. Também é um homem de carácter. Para mim, o Manchester United tem o homem certo, pois precisa de alguém com a filosofia certa», terminou.

Ruben Amorim foi confirmado no Manchester United nesta sexta-feira, dando quase 12 milhões de euros ao Sporting (por si e pela sua equipa técnica).