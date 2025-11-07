O português Ruben Amorim foi distinguido com o prémio de treinador do mês de outubro na Premier League, anunciou a organização da prova, na manhã desta sexta-feira.

Mikel Arteta (Arsenal), Unai Emery (Aston Villa) e Andoni Iraola (Bournemouth) eram os outros nomeados. O vencedor surge da combinação dos votos dos adeptos com os de um painel de especialistas.

Amorim conduziu o Manchester United a uma subida significativa na classificação, em outubro, com um mês 100 por cento vitorioso, fruto dos triunfos diante do Sunderland (2-0 em casa), Liverpool (2-1 em Anfield) e Brighton (4-2 em casa).

É o primeiro prémio de treinador do mês para Amorim na Premier League.

Bryan Mbeumo, também do Manchester United, foi eleito o jogador do mês.

Man Utd's monthly award winners in October 🤩



🏃‍♂️ @EASPORTSFC Player = Bryan Mbeumo

👔 @BarclaysFooty Manager = Ruben Amorim pic.twitter.com/6CXzdyrQpK — Premier League (@premierleague) November 7, 2025

O Manchester United, que no último jogo empatou na visita ao Nottingham (2-2) no dia 1 de novembro, é oitavo classificado, com 17 pontos, os mesmos de Tottenham (sexto) e Chelsea (sétimo), menos um do que Liverpool, Sunderland e Bournemouth (terceiro, quarto e quinto, respetivamente) e menos dois do que o Manchester City, segundo com 19. O Arsenal é líder, com 25 pontos.