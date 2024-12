Com a emocionante vitória do Manchester United sobre os rivais do City, no Etihad, neste domingo, Ruben Amorim alcançou um feito que nenhum treinador dos Red Devils tinha alcançado após a saída de Sir Alex Ferguson.

O português venceu o dérbi de Manchester na sua estreia como treinador do United, algo que também o mítico treinador escocês havia conseguido (2-1 em 1992/93), mas ninguém havia alcançado após 2013, quando Ferguson deixou o clube.

Desde aí, o United tinha perdido sempre no dérbi de estreia do treinador. Inclusivamente com José Mourinho, que foi batido em 2016/17 por 2-1. Nem David Moyes, nem Louis Van Gaal, Ole Gunnar Solskjaer, Ralf Rangnick ou Erik Ten Hag conseguiram vencer.