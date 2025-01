Ruben Amorim danificou um monitor de televisão no balneário do Manchester United, após a derrota por 3-1 frente ao Brighton, no domingo.

O treinador português ficou furioso com o fraco desempenho dos red devils, que sofreram a sexta derrota em casa esta época, e dirigiu palavras duras aos jogadores.

Segundo o norte-americano The Athletic e alguns títulos da imprensa inglesa, a televisão utilizada para mostrar as táticas antes do jogo foi apanhada pela fúria de Amorim e terá agora de ser arranjada.

O incidente apanhou o plantel do United de surpresa, uma vez que a reação de Amorim foi algo fora do comum. A imprensa inglesa diz que o antigo treinador do Sporting não fala com a equipa depois dos jogos, guardando a sua análise para o dia seguinte.

Recorde-se que, em análise à imprensa, Ruben Amorim afirmou que este United está a ser «o pior de sempre» e que os seus jogadores devem ter noção disso. A equipa está em 13.º lugar na Premier League.

O próximo jogo do United é contra o Rangers, em Old Trafford, na quinta-feira, para a Liga Europa.