Ruben Amorim tem estado nesta semana a conhecer os cantos da nova casa, em Manchester. Já esteve com adeptos, dirigentes, jogadores... e agora até turistas.

Num vídeo partilhado pelo Manchester United, nas redes sociais, o treinador dos red devils é visto a cumprimentar alguns turistas incautos, que tinham pago entrada para visitar as instalações do clube.

Uns registaram o momento com os telemóveis, outros preferiram apenas um aperto de mão com o novo timoneiro do clube, trocando sorrisos. «Tu estás convocado. Tu vais para o banco», brincou.

No final, Ruben Amorim deixou um ar de sua graça. «É o melhor clube do mundo», disse. Depois, seguiu caminho, sob aplausos.