Ruben Amorim promoveu um gesto que vai certamente conquistar os adeptos do Manchester United. Ao deparar-se com um pequeno adepto do clube à saída do centro de treinos de Carrington, o português trocou algumas palavras com a criança.

O jovem elogiou o carro do treinador e este convidou-o para uma 'voltinha' no interior do centro de treinos. A mãe, naturalmente, acedeu ao pedido com bom agrado.

A mãe termina o vídeo com uma mensagem: «Obrigado Ruben Amorim por cumprir o sonho de uma criança». Ora veja o vídeo: