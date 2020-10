Há cinco jogadores portugueses entre as 25 transferências mais caras do mercado de verão, de acordo com o ranking do site Transfermarkt.

A lista é encabeçada por Kai Havertz, que trocou o Bayer Leverkusen pelo Chelsea, num negócio de 80 milhões de euros.

Rúben Dias é o primeiro português do ranking. O central, ex-Benfica, custou ao Manchester City 68 milhões de euros.

Diogo Jota, Fábio Silva, Trincão e Nélson Semedo são os outros jogadores portugueses no top25.

Veja os 25 negócios mais caros deste verão na galeria associada.