Rúben Dias não fez sequer parte dos eleitos do Manchester City no triunfo (3-2) nos oitavos de final da Taça da Liga Inglesa, frente ao Liverpool, devido a uma lesão contraída ao serviço da seleção, revelou o treinador dos citizens, Pep Guardiola, no final do jogo.

«Está lesionado, lesionou-se na coxa no último jogo do Mundial», explicou o técnico catalão em conferência de imprensa.

O central de 25 anos, sabe o Maisfutebol, lesionou-se na partida dos oitavos de final do Campeonato do Mundo, diante da Suíça, mas foi a jogo nos quartos de final frente a Marrocos.

O regresso de Rúben Dias está previsto para meados de janeiro.

Recorde-se que o internacional português cumpriu os 90 minutos em todos os jogos em que participou no Qatar, tendo apenas falhado o encontro da última jornada da fase de grupos, com a Coreia do Sul.