Rúben Dias é uma das vozes de comando do Manchester City, mas também da Seleção. O internacional português considera que a liderança é algo que o acompanha desde as camadas jovens do Benfica.

«Sempre permaneci fiel a quem sou. No Benfica, estive rodeado de líderes que poderiam ter interpretado a minha liderança como ofensiva ou desrespeitosa, mas o tempo acabou por mostrar que era apenas uma parte de quem eu era», lembrou o defesa-central, em entrevista à DSECTION magazine.

«Acho que cada fase da minha carreira trouxe à tona diferentes aspetos de mim, mas todos eles se conectam com quem eu sou em minha essência. No Benfica ainda estava a descobrir-me, a lançar as bases. No Manchester City cresci muito, adaptando-me a uma nova cultura e a um novo nível de futebol. Com a seleção nacional, há um orgulho e uma responsabilidade únicos que moldam você. Cada momento tem suas lições e desafios, mas todos contribuíram para minha evolução», acrescentou.

O defesa de 27 anos também garantiu que nunca duvidou de que iria ser um atleta de alto nível.

«Sinceramente, nunca duvidei. Houve um momento, contudo, em que estive na equipa B e tive de considerar a possibilidade de passar para a equipa principal. Foi uma encruzilhada. Parecia “é agora ou nunca”. E quando esse pensamento passou pela minha cabeça, dois segundos depois, eu sabia que iria conseguir. Não havia outra opção. Eu não estava pensando em mais nada. Eu sabia que estaria no time titular – não havia espaço para dúvidas. Esse foi um momento crucial, uma revelação sobre o tipo de compromisso que eu precisava. Tinha pouco a ver com convicção cega, mas sim com foco – focar-me no que eu poderia fazer no dia seguinte», disse o central, que esteve duas temporadas na equipa B do Benfica, antes da estreia na equipa principal , em 2017/18.

Rúben Dias apontou ainda Jorge Jesus como um dos personagens mais engraçados com quem se cruzou. «A melhor piada de futebol? É uma do Jorge Jesus, provavelmente. Ele tem um grande sentido de humor.»