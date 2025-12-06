Autor do golo que abriu caminho ao triunfo do Manchester City sobre o Sunderland (3-0), Rúben Dias assumiu que os «citizens» tiveram dificuldades em desbloquear a partida.

«Estávamos a ter bola e a controlar, mas eles são muito eficientes no que fazem. Não estava a ser fácil criar ocasiões. Felizmente, o meu remate entrou e o conforto no jogo foi diferente. O segundo golo também aumentou a tranquilidade e, a partir daí, foi não baixar o nível, manter a exigência e o ritmo. Na segunda parte, houve uma oportunidade em que eu falhei um passe, eles tiveram um período mais perigosos, mas depois voltamos ao controlo do jogo e tivemos muitas ocasiões. Lá fizemos o 3-0», disse o internacional português, na flash interview à DAZN.

O City aproveitou o deslize do Arsenal no Villa Park e tem agora menos dois pontos do que os «gunners», mas Rúben Dias não se quer distrair «com coisas que não são importantes». Quanto ao próximo jogo, diante do Real Madrid, na Liga dos Campeões, o internacional luso espera dificuldades.

«Vamos desfrutar do dia de hoje e, a partir de amanhã, pensar mais a sério no jogo, um jogo de nível altíssimo na Champions. O Bernabéu é um terreno difícil, mas estaremos prontos», vincou.

Rúben Dias também esteve atento ao sorteio do Mundial 2026, contudo, mais do que avaliar os adversários de Portugal, salientou a importância de saber onde a comitiva da Seleção vai ficar instalada.

«No Mundial não há isso de ficar mais ou menos feliz com quem se apanha. Todos os jogos vão ser difíceis. É a oportunidade de uma vida para jogadores e selecionadores. O mais importante é saber onde vamos jogar e onde vai ser a nossa base», concluiu.