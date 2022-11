A rotina de Rúben Dias tem um objetivo bem traçado, o bem estar, quer físico, quer mental. O internacional português abriu as portas de casa à CNN e explicou como vive o dia a dia.

É um dos primeiros a chegar ao centro de treinos do Manchester City e confessa que quando sai «já está escuro». Versão corroborada pelos colegas, como Bernardo Silva, que reconhece ser «bom ter alguém como ele na equipa» e o descreve como uma pessoa que «está sempre focada no quão bem está o seu físico».

O jogador, que se mudou para o Manchester City em 2020/21, foi eleito melhor jogador da Premier League logo na época de estreia.

«Quando estava no Benfica, disseram-me, uma vez, que era muito transparente, que transmitia para fora aquilo que sou por dentro. É algo que sempre me ajudou», sublinha, para explicar a sua «mentalidade vencedora».

«Acho que tudo depende do que está dentro de ti, do que está dentro da tua cabeça, do teu subconsciente», acrescenta.

«Futebol para mim é tudo. É a vida. É felicidade. É lidar com tudo, desde ser maravilhoso até ser a pior coisa do mundo, lidar com todos os tipos de emoções. É preparar o meu futuro, é preparar-me para um dia ter uma família. É tornar-me um homem melhor. Como muitas outras profissões, mas, para mim, o futebol é um grande exemplo de vida.»

Quanto ao Mundial, o central de 25 anos, assume que «é provavelmente o maior troféu que se pode conquistar» e um sinónimo de «orgulho».

Veja um pouco de como é a rotina de Ruben Dias: