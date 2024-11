Rúben Dias revelou, esta segunda-feira, que o diretor desportivo Hugo Viana vai ingressar no Manchester City em fevereiro de 2025.

«Creio que por volta de fevereiro juntar-se-á, assim veremos. Não sei bem como será o processo [de integração], mas feliz por ter mais um português ao mais alto nível», disse o defesa internacional português, à margem da gala Quinas de Ouro, em Lisboa.

Aquando do anúncio da saída de Viana para os «citizens», recorde-se, o Sporting informou que o diretor desportivo iria manter-se em funções em Alvalade até ao final da temporada e, a partir de 2025/26, juntar-se-ia ao clube inglês.

Por outro lado, o Manchester City tinha comunicado que Viana iria estar em contacto com a atual estrutura antes do verão, para facilitar a adaptação ao novo clube. «Viana começará o seu trabalho em tempo integral no verão de 2025, mas colaborará com Txiki [Begiristain] nos meses anteriores para garantir uma transição tranquila.»

Já sobre a ida de Ruben Amorim para o rival Manchester United, Rúben Dias mostrou-se «feliz por mais um português estar ao mais alto nível no futebol mundial».

«Espero que tudo lhe corra pelo melhor, não tão bem contra nós. Acima de tudo, feliz», frisou.