O Manchester City perdeu os últimos quatro jogos, naquele que é já o pior registo da carreira de Pep Guardiola. Para piorar, os «citizens» viram o Liverpool aumentar a diferença no topo da tabela do campeonato inglês para cinco pontos, mas Rúben Dias não vira a cara à luta.

«Momento mais difícil no City? Difícil dizer. Na época passada tivemos um período difícil na mesma altura, antes do Natal... até mesmo na temporada do "triplete". Acho que quando fizemos o triplete, até chamamos de janeiro sombrio. Tivemos um período difícil naquela altura», recordou o internacional português, à margem de uma campanha anti-bullying.

«O que importa é sempre como dás a volta a estes momentos e é por isso que a nossa equipa tem vencido tanto, porque, nos momentos de dificuldade, o caráter aparece e ficamos juntos. Não encontramos pessoas para matar. Encontramos pessoas para apoiar a causa e lutar junto. E é isso que precisamos de fazer mais uma vez», prosseguiu.

«É o nosso legado que está em jogo. Mesmo que tenhamos vencido tanto, é muito fácil optar por relaxar e simplesmente aceitar isso. Aceitar o facto de que fizemos o suficiente. Mas só fizeste o suficiente quando terminou e estamos todos muito estamos cientes disso», afirmou ainda.

Questionado sobre aquilo que diria a quem quer descartar o Manchester City da corrida ao título, Rúben Dias foi curto e grosso. «Por favor, duvidem de nós.»

O central português está lesionado e, por isso, não marcou presença na lista de convocados de Roberto Martínez para os próximos jogos da Seleção. Contudo, deverá estar apto após a pausa internacional.