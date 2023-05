Rúben Dias é a principal figura da revista mensal do Manchester City e foi desafiado a revelar os defesas-centrais que viu como referência enquanto cresceu. O jogador português apontou alguns nomes, incluindo portugueses.

«Foi um processo de aprendizagem com os melhores e os melhores naquela altura eram Vincent [Kompany], [John] Terry, [Rio] Ferdinand, Ricardo Carvalho, Nemanja Vidic, Pepe e muitos outros», disse o futebolista de 25 anos.

O central dos citizens explicou ainda a faceta de líder, algo que desenvolveu com naturalidade.

«Sempre fui assim», começou por dizer.

«É algo natural. Quando entras no futebol profissional e és jovem, as pessoas ficam: "Porque é que ele está a falar tanto?". Essa é a linha ténue entre as pessoas pensarem que estou a tentar demais ou se é autêntico. Assim que as pessoas entenderam que era natural, era a minha forma de ser e que não estava a tentar impressionar um treinador ou um colega, simplesmente aceitaram que eu era quem era», completou.