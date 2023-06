Têm sido recorrentes os episódios de invasores de campo nos jogos em que Cristiano Ronaldo está presente e o encontro de Portugal com a Bósnia foi o expoente máximo disso mesmo, com um adepto a abraçar e levantar o internacional português no ar.

Ora, na Islândia, depois do avançado do Al Nassr ter apontado o golo da vitória diante da Islândia e enquanto festejava, um adepto invadiu o relvado e correu na direção do capitão luso, mas foi travado… por Rúben Dias.

O central apercebeu-se da situação e rapidamente agarrou o invasor, impedindo-o de chegar até Ronaldo. Posteriormente, o adepto foi retirado do campo por um segurança.

Ora veja: