Rúben Neves chegou aos 200 jogos pelo Wolverhampton na última jornada da Premier League, diante do Tottenham, e passou em revista as quatro épocas e meia que leva no Moulinex, numa conversa com Dave Edwards, antigo jogador dos Wolves.

O internacional português confessou ter hesitado em assinar pelo clube inglês, em 2017, mas quis deixar o FC Porto, devido ao pouco tempo de jogo.

«Estou muito orgulhoso. Nunca pensei que alcançaria este número. Quando cheguei, era um pouco diferente do que estava habituado no FC Porto, mas depois da primeira temporada, tive a certeza de que seria muito feliz aqui», começou por dizer.

«Não foi fácil naquele momento para mim. Jogava no FC Porto e na Liga dos Campeões, mas depois também olhei para a minha carreira. Não era titular e não estava a jogar muito para poder melhorar, e acho que a melhor maneira de melhorar é jogando. Como não estava a jogar muito no FC Porto, precisava de mudar e procurar outra coisa», acrescentou.

Rúben Neves recordou ainda o momento em que soube da proposta dos Wolves e destacou a evolução enquanto jogador, no primeiro ano, ainda no Championship.

«Lembro-me que estava com a minha esposa quando soube que me queriam. Foi um pouco surpreendente mas, depois de cinco minutos a pensar, quis vir porque, naquele momento, pensei que era uma grande chance para melhorar como jogador e, felizmente, estava certo, melhorei muito. Naquela primeira temporada, melhorei muito como jogador do Championship, foi uma decisão muito boa para mim e para a minha família, estamos muito felizes», sublinhou.

O médio português revelou ainda ter ficado «muito impressionado» quando chegou ao clube, que tinha melhores condições do que «em Portugal, se jogares na segunda divisão».

Ter trabalhado com Nuno Espírito Santo ajudou na decisão, mas Rúben Neves também destaca o bom ambiente entre o plantel.

«Conhecia o treinador porque trabalhei com ele na época antes de vir para cá, e depois encontrei o melhor balneário que tive desde que joguei futebol profissional. Essa é uma das razões pelas quais me adaptei tão bem. Preciso de agradecer a todos os que estiveram lá porque me ajudaram muito e tivemos um balneário fantástico.»

«Lembro-me que o Roderick [Miranda] veio na mesma temporada, o Jota também, e os outros jogadores ajudaram-nos muito. Só precisávamos de nos preocupar em jogar futebol porque sabíamos que as pessoas ao nosso redor nos ajudariam no que pudessem.»

No meio-campo dos Wolves, Neves alinha várias vezes com João Moutinho, que considera «um dos jogadores mais inteligentes» com quem já jogou. «Aprendi muito com ele. É fantástico, muito competitivo, nunca está feliz com o que conquistou e quer sempre mais. Esse é o tipo de ambição que queremos para o clube também, e acho que ele trouxe isso porque é um vencedor. Ganhou tudo em Portugal, ganhou o Euro e a Liga das Nações com Portugal, e o campeonato francês também.»

Neves elegeu ainda a promoção à Premier League como o melhor momento no Wolverhampton e mostrou-se «orgulhoso» pela ligação que criou com os adeptos.

«Sei que também tive alguns momentos difíceis, principalmente na última temporada. Não estava ao meu nível, sei disso, mas eles estavam lá, todas as vezes para me ajudar a voltar ao nível que eu queria jogar e isso foi muito bom. Sei que um dia, quando deixar o clube, vou ser mais um adepto. Quero vir aqui mesmo quando estiver retirado para assistir aos jogos.»

Nos 200 jogos em que vestiu as cores dos Wolves, Rúben Neves marcou 22 golos e ainda distribuiu 11 assistências.