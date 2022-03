Rúben Neves é baixa no Wolverhampton pelo menos até ao princípio de maio.

Recorde-se que o médio português lesionou-se no joelho direito durante o último jogo da equipa de Bruno Lage e foi dispensado da Seleção Nacional.

Numa nota publicada no site oficial, o Wolverhampton informou que Rúben Neves foi visto em Portugal por um especialista, sendo esperado que esteja recuperado da lesão no ligamento colateral medial no princípio de maio.

Na mesma nota, os Wolves referem que Nelson Semedo, que contraiu uma lesão muscular há quatro semanas, começou a realizar treino condicionado nos últimos dias.