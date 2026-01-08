VÍDEO: golaço e grande assistência de Rúben Neves na vitória do líder Al Hilal
Português brilha no triunfo por 3-0 ante o Al Hazm. Darwin fechou as contas
Português brilha no triunfo por 3-0 ante o Al Hazm. Darwin fechou as contas
Depois de alcançar a liderança da liga saudita na jornada anterior, o Al Hilal recebeu e venceu o Al Hazm, por 3-0, na tarde desta quinta-feira, com o português Rúben Neves a brilhar no jogo de abertura da 13.ª jornada do campeonato.
Na primeira parte, aos 29 minutos, Rúben Neves fez uma grande assistência para Sergej Milinkovic-Savic fazer o 1-0. O português fez um longo passe para a área, com o sérvio a finalizar de cabeça.
Na segunda parte, Rúben Neves, assistido por Mohamed Kanno, fez um golaço para o 2-0, aos 56 minutos, num remate de fora da área.
Em cima do minuto 90, Darwin Núñez, servido por Kaio César, fez o 3-0, num golo construído diretamente pelo ex-Benfica e pelo ex-V. Guimarães.
Foi a décima vitória seguida do Al Hilal no campeonato. O líder soma agora 35 pontos, mais quatro do que o Al Nassr, que joga ainda esta tarde. O Al Hazm segue com 13 pontos, no 11.º lugar.
ARÁBIA SAUDITA: resultados e classificação