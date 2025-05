O Al Hilal garantiu o segundo lugar da liga saudita e consequente presença na Liga dos Campeões da Ásia, apesar do empate na visita ao Al Wehda (1-1), na 33.ª jornada.

Abdulaziz Noor abriu o marcador aos 52 minutos, mas um golo de Sergej Milinkovic-Savic (90+2m), já em tempo de descontos e com assistência de Rúben Neves - que foi titular - garantiu um ponto à formação de Riade.

Com este resultado, o Al Hilal agarra o segundo posto, a uma jornada do fim: tem 72 pontos, mais quatro do que o terceiro classificado, o Al Qadisiya.