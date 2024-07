O internacional português Rúben Semedo trocou de clube no Qatar e foi apresentado, esta sexta-feira, como reforço do Al Khor, que subiu ao primeiro escalão do futebol no país do Médio Oriente.

O defesa-central, de 30 anos, passou a segunda metade da época passada no Al Markhiya, tendo realizado dez jogos (um golo). Antes disso, teve uma experiência no Al Duhail.

Rúben Semedo, formado no Sporting, também já passou por Reus, V. Setúbal, Villarreal, Huesca, Rio Ave, Olympiakos e FC Porto.