O defesa-central português Rúben Semedo está de saída do Olympiakos e já se despediu do clube grego com uma mensagem nas redes sociais.

«Cheguei em 2019 a um clube histórico da Grécia... ao clube mais importante da Grécia! Ao Olympiakos! Aqui cresci, aprendi, lutei e venci. Vim com a fome de lutar por títulos e assim foi. Cada jogo uma batalha, cada batalha uma conquista. Foram dois campeonatos e uma Taça da Grécia conquistada convosco ao peito. Um orgulho para mim ter representado tamanha instituição. Serei para sempre um de vós», escreveu numa publicação acompanhada por registos fotográficos de momentos importantes ao serviço dos helénicos.

Importa recordar que o central de 28 anos, depois de alguns problemas disciplinares, foi cedido na segunda metade da última temporada ao FC Porto, mas fez apenas dois jogos pela equipa principal e três na B. No final do empréstimo, os dragões optaram por não acionar a opção de compra.

No Olympiakos, Rúben Semedo totalizou 94 jogos, nos quais marcou sete golos. Segundo a imprensa grega, vai rumar ao Al Duhail, do Qatar.