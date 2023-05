O Al-Duhail conquistou o campeonato do Qatar ao vencer na última jornada, esta segunda-feira, o Shamal, por 5-2.

O internacional português Rúben Semedo foi titular – saiu aos 64 minutos - na formação liderada por Hernán Crespo que, desta forma, concluiu a liga qatari com 51 pontos, mais dois do que o Al-Arabi.

Na equipa de Rúben Semedo joga ainda Lotfi Madjer, filho do ex-FC Porto Rabah Madjer, que saltou do banco na segunda parte.

Semedo, em época de estreia no Qatar, somiu 19 jogos. O central de 29 anos é campeão pela quarta vez consecutiva, tendo festejado nas três últimas temporadas um campeonato ao serviço do FC Porto e dois com o Olympiakos.