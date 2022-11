Rúben Semedo é um dos portugueses que joga no Qatar. O central luso, que alinha no Al-Duhail, assume que a decisão de se mudar para o médio Oriente aos 28 anos foi ponderada.

«Deliberei, falei com a minha família e pedi conselhos à minha mãe. Não me arrependo da escolha que fiz. Sinto-me feliz, tem sido bom. No início foi difícil pela diferença cultural, mas fui conhecendo mais o Qatar, a cultura do país e a experiência tem sido muito boa», confessou em entrevista à Sport TV.

Na segunda metade da temporada passada, o central esteve cedido pelo Olympiakos ao FC Porto, mas assume que não somou tantos minutos quantos pretendia.

«Não joguei o que gostava, mas senti todo o apoio que podia ter tido, era um grupo muito bom. Fica o sentimento agridoce porque não joguei o que era esperado, mas é algo que ficou para trás», vincou.

Rúben Semedo não está nas opções de Fernando Santos para o Mundial 2022 e entende que jogar no Qatar não lhe dá tanta visibilidade.

«Qualquer jogador gostaria de estar no Mundial. É um sentimento agridoce, mas sabia do peso da minha decisão e não me arrependo», realçou.

«Voltar à seleção? Claro. Na minha vida, sempre tive objetivos e caminhadas difíceis e esta não há-de ser diferente. É um objetivo difícil, pela visibilidade do futebol do Qatar, mas faz-me querer mais e mais. As pessoas não mudam, dão um upgrade, e eu fui para a frente e estou preparado», acrescentou.

Ainda assim, o futebolista elogia os concorrentes do eixo central da defesa e garante que vai estar a torcer por Portugal.

«Sinto que Portugal pode ser campeão do Mundo, tem grandes jogadores e um bom treinador, que já ganhou a Liga das Nações e um Europeu. Não há muito a provar nem que duvidar do valor do grupo. Temos muitas hipóteses de ganhar este Mundial», afirmou.

«Todos os que estão na lista tinham possibilidade de estar. O António [Silva] está a jogar bem, num grande clube como o Benfica, mas, além dele, havia o Tiago Djaló, o [José] Fonte, há várias opções para todas as posições. O grupo está bom. Vou a todos os jogos de Portugal, se Deus quiser até à final», rematou.

Em 2022/23, Semedo soma seis jogos pelo Al-Duhail.