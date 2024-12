Rúben Semedo saiu em liberdade, mas proibido de contactar a namorada, depois de ser ouvido em tribunal.

À saída do Tribunal Judicial da Amadora, a advogada do jogador, Cândida Henriques, falou aos jornalistas e esclareceu que o internacional português vai regressar ao Qatar.

«O Rúben vai regressar ao Qatar para desenvolver a sua atividade profissional. Sabemos quando é que vai regressar mas não vou dizer agora. Devo acrescentar que o processo está em segredo de justiça, portanto não me vou alongar muito mais do que isto. Portanto, o processo prossegue, o Rúben está bem e foi restituído», começou por dizer.

«Na perspetiva da defesa não existiam motivos (para a detenção na madrugada de domingo), mas a verdade é que ocorreu. É um meio processualmente admissível e a meritíssima juíza deu a medida. Penso que teve a ver com o facto do Rúben trabalhar no estrangeiro e ter a viagem marcada para ontem (domingo). Não o quiseram deixar ir embora sem prestar declarações», acrescentou.

«O Rúben não foi indiciado por qualquer sequestro», garantiu ainda a advogada.

Recorde-se que Rúben Semedo foi detido este domingo pelo crime de violência doméstica.