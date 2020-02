Depois de ter estado preso entre fevereiro e julho de 2018, Rúben Semedo voltou a sorrir e vive um dos melhores momentos da carreira ao serviço do Olympiakos e garantiu que os problemas pessoais estão ultrapassados.



«Estou num bom momento, estou a justificar o que se dizia de mim no passado. Quero ser um dos melhores e este é o caminho. Virei a página. Apoio-me nos meus companheiros para alcançar os meus objetivos, tais como a chamada à Seleção», começou por dizer em entrevista à Rádio Marca.



O defesa formado no Sporting mostrou-se feliz no clube grego e lembrou o papel dos companheiros na sua evolução.



«O Olympiakos é um grande clube, joga as competições europeias e há aqui muitos portugueses. Por isso, escolhi este clube. A vida aqui é muito tranquila. Estou feliz, a equipa ajudou-me a superar os meus problemas pessoais e vou dar 100% de mim», afirmou.



Apesar de ainda não se ter estreado pela Seleção Nacional, o central acredita que pode estar presente no Europeu de 2020 e defender o título de Portugal ao lado de Cristiano Ronaldo.



«Melhor do que falar da minha nova versão é verem os meus jogos, tanto na Liga, como nas competições europeias. Quero estar no Europeu a defender o título de Portugal. Cristiano Ronaldo é um grande jogador e é uma motivação poder jogar junto dele», prosseguiu o jogador de 25 anos.



Semedo revelou ainda que a família esteve sempre ao seu lado, inclusive nos momentos mais duros.



«Vou ter uma conversa com os meus filhos e explicar-lhes o que se passou. Seguramente vão-me perceber. Passámos por tudo isto juntos, em família. Sabem que os amo e que foi tudo culpa minha, mas serviu de aprendizagem», finalizou.