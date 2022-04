Rui Patrício manteve a baliza a zeros na vitória da Roma por 1-0 sobre a Sampdoria neste domingo e mereceu um rasgado elogio do treinador de guarda-redes da equipa de José Mourinho, que após o jogo publicou uma fotografia com ele.

«O melhor guarda-redes português», escreveu Nuno Santos numa publicação na rede social Instagram.

Recorde-se que Rui Patrício, habitual titular na Seleção Nacional há mais de dez anos, perdeu recentemente esse estatuto para Diogo Costa, guarda-redes do FC Porto que foi utilizado por Fernando Santos nos dois jogos de Portugal do play-off de acesso ao Campeonato do Mundo.

O Melhor Guarda-Redes Português 🇵🇹🥅⚽️ Il miglior portiere portoghese 🇮🇹 The Best Portuguese goalkeeper @officialasroma @rpatricio1