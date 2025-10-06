Rui Patrício está sem clube desde o verão passado, mas continua a manter a forma, a treinar muay thai num ginásio no Lumiar, bem perto do Estádio de Alvalade.

O antigo internacional português jogou pela última vez no Mundial de Clubes, onde realizou apenas dois jogos ao serviço do Al Ain, dos Emirados Árabes Unidos, na derrota diante da Juventus (0-5) e no triunfo sobre os marroquinos do WAC Casablanca (2-1), depois de ter cumprido a última temporada na Série A, ao serviço da Atalanta.

Formado no Sporting, o experiente guarda-redes de 37 anos representou os leões até ao ataque a Alcochete, em 2018. Depois disso jogou sucessivamente no Wolverhampton, Roma e Atalanta, antes da fugaz presença no Mundial de Clubes.