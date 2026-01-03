Já depois da vitória sobre o Al Nassr (3-2),Rui Pedro Braz recorreu às redes sociais para desculpar-se publicamente pelo «mal-entendido» com os compatriotas Cristiano Ronaldo e João Félix.

«Vitória incrível contra o nosso adversário mais forte até agora nesta temporada. Uma noite especial para os nossos meninos, que ofereceram aos nossos fãs uma demonstração de força e união diante das adversidades. Uma palavra especial para o Sanbi: caímos juntos e levantamo-nos juntos», começou por escrever o diretor-desportivo do Al Ahli, no Instagram.

«Por último, mas não menos importante, uma explicação pública e um pedido de desculpas aos tremendos profissionais portugueses do Al Nassr, pelo mal-entendido em campo após o apito final: só tenho a mais profunda admiração e profundo respeito por todos eles, e fiquei cego pelo meu foco em celebrar com nosso guarda-redes depois do que aconteceu no primeiro tempo. Não deveria ter acontecido, mas não veio de um lugar de malícia, foi apenas um erro infeliz e um momento de descuido. Boa sorte para eles e parabéns por uma temporada incrível até agora», escreveu ainda Rui Pedro Braz.

O dirigente português, mal acabou o jogo, dirigiu-se a correr na direção do guarda-redes do Al Ahli, que tinha cometido um erro grosseiro no primeiro golo do Al Nassr. No meio da euforia, passou bem perto de Ronaldo e Félix, que terão entendido o gesto como uma provocação e ficaram visivelmente insatisfeitos, sobretudo o ex-Benfica, que teve um momento de tensão com Braz.