O médio português Rui Pires foi oficializado esta sexta-feira como reforço dos Lion City Sailors, terceiros classificados do campeonato de Singapura.

O jogador de 25 anos rubricou um contrato de duas temporadas.

Formado no FC Porto, Rui Pires vai ter a segunda experiência no estrangeiro, depois de já ter representado os franceses do Troyes. Nas duas últimas épocas, alinhou no Paços de Ferreira, tendo somado 61 jogos.

Refira-se ainda que, nos Lion City Sailors, Rui Pires vai ser colega do ex-Benfica e Rio Ave, Diego Lopes, assim como de Pedro Henrique, ex-Vitória de Guimarães.