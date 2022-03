Fora dos eleitos para o play-off de apuramento para o Mundial 2022, o guarda-redes Rui Silva vincou que quer marcar presença no Qatar com a seleção portuguesa.

«Sabíamos que seria difícil mesmo jogando em casa [os jogos frente a Turquia e Macedónia do Norte]. Duas vitórias merecidas e todos queríamos estar no Mundial. Tive a oportunidade de estar no Europeu e cada um tem esse objetivo em mente. Vou trabalhar para isso dando o melhor de mim, para que o selecionador olhe para mim como uma opção», afirmou em entrevista à Marca.

O guardião de 28 anos mostrou-se ainda satisfeito pela época no Betis, atual quinto classificado da La Liga.

«Está a ser uma temporada espetacular. Sabemos que há sempre exigência máxima. Estou muito contente pela primeira temporada no Betis. Agora, para fechar uma boa campanha, que consigamos coisas bonitas juntos porque o clube e os adeptos merecem depois de tantos anos», reforçou.

Rui Silva, uma vez internacional por Portugal, conta com 27 jogos pelo Betis na época de estreia.