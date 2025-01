O guarda-redes Rui Silva está muito perto de ser reforço do Sporting. Embora sem se comprometer quanto ao futuro, o internacional português deixou tudo em aberto, quando apanhado pela imprensa, esta quinta-feira, à saída do centro de treinos do Betis.

«Já estou bem, estou recuperado [de lesão]», começou por dizer ao Diario Sevilla, antes de garantir que está apto para ir a jogo no próximo sábado, diante do Valladolid, «se o treinador quiser».

Quando questionado sobre as negociações com o Sporting, Rui Silva respondeu de forma breve. «Sobre isso não posso falar agora. Os clubes estão a negociar? Não sei, não faço ideia.»

Refira-se que o guarda-redes de 30 anos deve chegar a Alvalade por empréstimo, com obrigação de compra fixada em quatro milhões de euros. Além disso, existe já um pré-acordo para um contrato válido por três épocas, a contar a partir de julho.

Rui Silva tem 17 jogos pelo Betis esta temporada.