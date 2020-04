Rui Tavares e Miguel Teixeira, respetivamente treinador de guarda-redes e treinador adjunto do Sepahan, atual segundo classificado da Liga iraniana, chegaram este sábado a Portugal.

Após 45 horas de viagem, com escalas no Qatar e em Londres, a dupla de técnicos portugueses aterrou em Lisboa e já está em Olhão, onde residem as famílias, mas está nesta altura em habitações separadas.

É lá que vão cumprir o obrigatório período de quarentena. «Era impensável irmos para junto das nossas famílias vindo do país de onde viemos e passando pelos riscos da nossa viagem», disse Rui Tavares numa publicação partilhada no Facebook.

Na passada segunda-feira, o Maisfutebol falou com Rui Tavares, que manifestou o desejo de regressar a Portugal, mostrando-se, no entanto, apreensivo pela escassez de ligações aéreas.

O Irão totaliza já mais de 55 mil casos de Covid-19.