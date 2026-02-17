O Al Wasl, de Rui Vitória, garantiu um lugar nos «quartos» da Liga dos Campeões asiática 2 após ultrapassar o Al Zawraa, do Iraque, no prolongamento (4-2).

Após uma derrota (3-2) na primeira mão, a formação do técnico português estava obrigada a vencer. Levou a melhor nos 90 minutos (3-2), sendo tudo decidido no prolongamento.

O jogo não começou de forma fácil para a equipa dos Emirados Árabes Unidos. Ibrahim, avançado que já representou o Feirense, fez o primeiro do encontro (21m) e aumentou a vantagem dos iraquianos na eliminatória.

Brahian Palacios Alzate, ex-Atlético Mineiro, entrou ao intervalo e teve logo impacto. O avançado colombiano reestabeleceu o empate na partida logo aos 46 minutos. Já para lá da hora de jogo, Ibrahim bisou no encontro para devolver vantagem ao Al Zawaraa (65m).

Miguel Borja, ponta-de-lança ex-River Plate, voltou a colocar tudo igual aos 76 minutos. O golo que levou tudo a prolongamento surgiu já em tempo de compensação. Adryelson, defesa brasileiro, devolveu a esperanças a Rui Vitória aos 90+3m.

O mesmo Adryelson – que já passou por clubes como Botafogo, Lyon e Anderlecht – mostrou-se decisivo. Ora, no prolongamento, foi mesmo ele quem marcou o golo que carimbou a passagem à próxima fase (109m).

Com este triunfo (4-2, após prolongamento), o Al Wasl, de Rui Vitória, segue assim para os «quartos» da Liga dos Campeões Asiática 2.