O Panathinaikos confirmou o português Rui Vitória como novo treinador, tal como o Maisfutebol já tinha noticiado.

O técnico de 54 anos assinou um contrato válido até 2026 com o emblema grego.

Atual oitavo classificado do campeonato da Grécia, o Panathinaikos, que conta com Fotis Ioannidis nas suas fileiras, demitiu recentemente Diego Alonso e avançou para Vitória, que ruma agora a Atenas. O treinador português estava livre desde fevereiro, quando deixou a seleção do Egito, após a eliminação da Taça das Nações Africanas.

Rui Vitória continua, assim, a carreira no estrangeiro. Desde que saiu do Benfica, em 2018/19, além do Egito, comandou Al Nassr (Arábia Saudita) e Spartak Moscovo (Rússia).